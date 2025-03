Tg24.sky.it - Milano, rapina con coltellate in autobus: arrestati quattro ventenni

Leggi su Tg24.sky.it

Avevanoto dei giovani spagnoli, accoltellandone uno al fianco destro, a bordo di undi linea a. Per questo, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermatoegiziani, di età intorno ai 20 anni, perpluriaggravata ai danni di tre ragazzi spagnoli in Erasmus nel nostro PAese. Uno dei fermati è stato anche indagato per lesioni personali aggravate e possesso di arma. Su disposizione del gip di, igiovani restano in carcere. Isono stati presi dai poliziotti della 5/a Sezione Antirapine e dai 'falchi' della 6/a Sezione Criminalità Diffusa.