Lapresse.it - Milano, imbrattarono Dito di Cattelan: prosciolti attivisti climatici

Tuttiglidi Ultima Generazione che il 15 gennaio 2023 versarono vernice gialla lavabile sul basamento del ‘di’, l’opera d’arte ‘L.O.V.E.’ di Piazza Affari a. Lo ha deciso il Tribunale didisponendo sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela da parte del Comune – che nel processo si è costituito parte civile chiedendo 447 euro di danni per la pulizia dell’opera – nei confronti di 3per il clima di 25, 26 e 40 anni, imputati inizialmente di imbrattamento di beni culturali o paesaggistici, reato che è punito da 2 a 5 anni di reclusione e con multe fino a 15mila euro. La giudice della terza sezione penale Maria Teresa Guadagnino ha riqualificato l’iniziale imputazione in deturpamento di beni mobili semplici perché l’azione di protesta si è concentrata esclusivamente sul basamento dell’opera die non fa parte della stessa.