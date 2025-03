Lapresse.it - Milano, Ilaria Salis al Cpr di via Corelli: “Inferno da chiudere”

Leggi su Lapresse.it

Le condizioni in cui vivono le persone detenute all’interno del Cpr di viasono “terrificanti” e la struttura è “unche andrebbe chiuso immediatamente”. Lo ha detto, europarlamentare di Avs, che oggi insieme al consigliere regionale lombardo Luca Paladini ha svolto un’ispezione a sorpresa nel Cpr di via.“Questo luogo – ha detto al termine della visita – è unnel cuore della città che dovrebbe essere chiuso immediatamente. Ci si trovano persone solo per il fatto di non avere il permesso di soggiorno e i documenti in regola, ma questo non è un crimine. Anche le condizioni che abbiamo trovato sono terrificanti: bagni in condizioni terribili, docce con solo acqua bollente, alcune che funzionano e altre no, cibo con date di scadenza manomesse a penna.