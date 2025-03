Dilei.it - Milano Fashion Week 2025, top e flop: quando la moda diventa spettacolo (e qualche volta inciampa)

Laha infiammato la città con sfilate, party esclusivi e celebrity pronte a sfoggiare look da sogno (o da incubo). Mai come quest’anno, l’evento ha saputo coniugare l’eccellenza dellaitaliana con l’entusiasmo di un pubblico sempre più attento e desideroso di novità.Le donne, vere protagoniste di questa manifestazione, hanno illuminato passerelle e front row con outfit che hanno fatto discutere, ispirato e, in alcuni casi, lasciato interdetti. Ma in fondo è proprio questo il bello della: un caleidoscopio di stili e personalità, dove ognuno può trovare la sua dimensione.: i topCominciamo da due attrici italiane che hanno dimostrato, ancora una, di non avere nulla da invidiare alle top model internazionali: Vittoria Puccini e Anna Foglietta.