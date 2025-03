Lapresse.it - Milano, cerca di rapire bimbi fuori da scuola: arrestato 50enne

Hato diprima una bimba di 10 anni e in seguito un altro minore della stessa, la primaria Cabrini di via delle Forze Armate a, ma i genitori che hanno assistito alla scena sono riusciti a evitare il peggio. Un uomo di 50 anni, italiano, è statolunedì mattina, secondo quanto apprende LaPresse, con l’accusa di tentati sequestro di persona e sottrazione di persona incapace (poiché minori). Era l’orario di ingresso a, di norma molto affollato per il via vai di persone che accompagnano i piccoli in classe, quando l’uomo ha tentato prima di portare via una bimba di 10 anni che era con la sua gemella e la madre e successivamente ha avvicinato altri minori. Ripeteva, secondo le testimonianze, “Voglio un bambino“. Sono state diverse le segnalazioni da parte degli adulti che hanno assistito alla scena,ndo di mettere in fuga l’uomo che, però, è entrato nell’istituto nel tentativo di nascondersi.