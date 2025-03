Sport.quotidiano.net - Milan, una luce nel buio: Reijnders rinnova fino al 2030

o, 3 marzo 2025 – Era nell'aria da tempo. Ora è arrivato. Tijjaniprolunga il suo contrattoa giugno, con un ingaggio che passa da 1,7 a circa 3 milioni di euro all'anno. Mossa pesante delche lo ha acquistato dall'Az Alkmaar soltanto due estati fa. Un attestato di stima chiarissimo per il centrocampista che, in stagione, è già a quota 12 gol e 3 assist tra campionato e coppe. Pretendenti allontanate Il nazionale olandese piace(va) a mezza Europa: si erano interessati, nel recente passato, club come Barcellona e Manchester City, ultimamente anche il Chelsea. I contatti erano partiti mesi fa, tanto che il fratello, Eliano, anch'egli calciatore, a inizio novembre aveva dichiarato: “Non capita spesso che un club voglia parlare di un nuovo contratto dopo un solo anno, è una cosa speciale.