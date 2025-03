Sport.quotidiano.net - Milan-Lazio 1-2: Pedro su rigore al 97' abbatte i rossoneri sotto i fischi di San Siro

FILIPPO MONETTIo 2 marzo 2025 - Una beffa, giusta o meno che sia, una vera e propria beffa quella dellaai danni del. I capitolini sbancano Sanper 1-2 all'ultima azione possibile, con ildial termine di una partita sostanzialmente folle. La sblocca a metà primo tempo Zaccagni, poi il lungo, interminabile assedio deiall'area laziale. L'espulsione di Pavlovic al 67' sembra precludere la rimonta al, ma Chukwueze la pareggia all'85' prima del penalty nell'ultimo minuto di recupero conquistato da Isaksen e trasformato dallo spagnolo ex Barça. Un successo che condanna al terzo ko di fila la squadra di Sergio Conceiçao e invece riporta i capitolini a ridosso della Juventus in zona Champions League. Primo tempo Per questo match fondamentale Conceiçao sceglie Gabbia e Pavolvic al centro della difesa, con Jiménez ed Hernandez a comporre la linea a quattro davanti a Maignan.