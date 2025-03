Sport.quotidiano.net - Milan, il messaggio di Leao: “Soli contro tutto e tutti, ma siamo ancora in tempo”

o, 3 marzo 2025 – Rafasuona la carica, in un momento a dir poco difficile per il suo. Tre ko consecutivi in campionato (non succedeva da più di due anni), nono posto a -9 punti dalla zona Champions (aspettando la partita della Juventus) e a -6 anche dalla Conference League. Ildopo l'eliminazione in Europail Feyenoord e nel mezzo della contestazione della tifoseria, a società e squadra. La storia “Purtroppo. Mainper tornare a fare risultati positivi”, ilsui social del numero 10 portoghese che, ieri, ha fornito a Chukwueze l'assist del momentaneo 1-1, dopo il vantaggio di Zaccagni e l'espulsione di Pavlovic, prima del rigore di Pedro in pieno recupero che ha fatto calare il sipario. Il portoghese in stagione è a quota 10 reti e 8 passaggi vincenti.