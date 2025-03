Milan Ibrahimovic e Moncada nello spogliatoio | fiducia confermata a Conceicao|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-03 00:56:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com:Dalla vittoria della Supercoppa con il sigaro in bocca alle tre sconfitte consecutive e il nono posto in classifica. Sembra la sceneggiatura di un film horror ma invece è la traiettoria di Sergio Conceicao sulla panchina del. Il tecnico portoghese piace a una buona fetta della tifoseria per le sue dichiarazioni da condottiero ma la resa sul campo racconta di una squadra che non ha migliorato la sua classifica anzi.– Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Zlatane Geoffreysono scesial termine della partita per manifestare la propria vicinanza alla squadra in un momento che definire difficile sarebbe riduttivo.