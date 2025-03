Dailymilan.it - Milan, caduta libera: terza sconfitta consecutiva e San Siro contesta

Ilscivola ancora a Sanarriva lae arrivano anche i fischi dei tifosi rossoneri che hanno perso la pazienzaIlnon c’è più, contro la Lazio arriva lain campionato e cosi si rischia di entrare in Europa. Unche rimane per l’ennesima volta in dieci uomini per l’espulsione di Strahinja Pavlovi? e che viene beffato in pieno recupero dal rigore trasformato da Pedro.Ilè ine nono posto in classifica scavalcati anche dalla Roma, che sta volando spedita verso un posto in Europa. Ilora non può più permettersi passi falsi in campionato almeno per conquistare un posto in Europa per la prossima stagione e anche la Coppa Italia ora diventa un obbiettivo fondamentale che non deve essere fallito.