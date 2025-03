Calciomercato.it - Milan, attacco totale in diretta: “Disastro Conceicao, in caduta libera. E la maglia che roba è?”

Paolo Di Canio attacca tutti e critica anche la divisa con cui i rossoneri sono scesi in campo contro la Lazio mentre l’allenatore ha sbagliato tuttoIlcala sempre più a picco. Contro la Lazio è arrivata l’ennesima sconfitta beffa, la terza consecutiva dopo Torino e Bologna che almeno erano arrivate in trasferta. E invece ecco tornare il ko casalingo che mancava addirittura dal 29 ottobre, quando a espugnare San Siro era stato il Napoli per 2-0. Il rigore di Pedro al 98? è stato un colpo durissimo per tutto l’ambiente, pbilmente quello definitivo per il campionato dei rossoneri. La squadra disi trova adesso lontanissimo, almeno 9 punti, dal quarto posto Champions a 11 partite dal termine. Ma in generale anche l’Europa, sembra un obiettivo complicatissimo da raggiungere perché in 6 punti rispetto alla qualificazione in Conference davanti ci sono Roma, Fiorentina e Bologna.