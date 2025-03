Lettera43.it - Mikey Madison, chi è la miglior attrice agli Oscar 2025 con Anora

«Sono cresciuta a Los Angeles, ma Hollywood mi è sempre sembrata lontana». Emozionatissima, sul palco degliha ritirato a 25 anni la prima statuetta della carriera e alla prima nomination in assoluto grazie ad, in cui ha vestito i panni di una sex worker che si innamora del figlio di un boss russo. Vera sorpresa della 97esima edizione, ha battuto Demi Moore, favorita della vigilia per The Substance. «Grazie al mio fratello gemello, il mioe amico, e ai miei genitori. Grazie alle donne che ho avuto il privilegio di conoscere tra le sex worker. Questo è un sogno che si realizza. Sean (Baker, il regista del film, ndr.), questo è grazie a te»., dal passato nell’equitazione all’: chi è laMembro di una famiglia numerosa che conta, oltre al gemello ringraziato al Dolby Theatre, anche un altro fratello e due sorelle, è nata a Los Angeles il 25 marzo 1999 da una coppia di psicologi.