Ilfattoquotidiano.it - “Migranti fermati mentre erano in coda davanti a questura e trasportati nel Cpr”: la denuncia di Salis e Paladini dopo la visita al centro di Milano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Il Cpr è un inferno che non dovrebbe neanche esistere. Ci sono persone detenute per il solo fatto di non avere il permesso di soggiorno che vivono in condizioni terrificanti. Bisogna chiuderli e abolirli”. A dirlo è l’europarlamentare di Avs-The Left Ilariache questo pomeriggio ha effettuato unaa sorpresa di cinque ore nel Cpr di via Corelli insieme al consigliere regionale di Patto Civic, Luca.“Laha fatto emergere un quadro di opacità importante – racconta– nel senso che le informazioni sulle condizioni dei detenuti sono molto difficili da raggiungere, non ci hanno fatto vedere le cartelle delle persone”.l’inchiesta, il commissariamento e l’arrivo del nuovo gestore “non è cambiato nulla dentro al Cpr – secondo il medico infettivologo Nicola Cocco – il Cpr è caratterizzato ancora da degrado igienico sanitario, sofferenza mentale e fisica e abbandono sanitario e sociale”.