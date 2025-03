Quifinanza.it - Migliori buoni fruttiferi postali di marzo 2025, rendimento fino al 5%

Dal 1924, data della loro nascita, isono sempre stati molto amati dagli italiani. I motivi sono innumerevoli ma sicuramente prima di tutto c’è la sicurezza, in quanto sono garantiti dallo Stato Italiano.Significa che non si potrà mai perdere il capitale investito, a differenza di azioni o obbligazioni private. Inoltre piacciono molto perché sono a zero costi. Non si paga infatti nulla per la loro sottoscrizione, gestione o rimborso. Detto ciò, ecco quali sono idi, che offrono un tasso di interesseal 5%.Qual è il miglior buono fruttifero del momento?Tra idic’è quello dedicato ai minori, che si potrà acquistarea che questi ultimi avranno sedici anni e mezzo di età. Gli interessi matureranno, poi,alla loro maggiore età, mentre ileffettivo annuo lordo alla fine di ciascun periodo sarà il seguente:dopo 1 anno e 6 mesi, 2-3-4 e 5 anni il 2,50%;dopo 6 e 7 anni 2,75%;dopo 8-9-10-11-12-13-14-15 anni si ottiene il 3,00%;dopo 16 anni il 4,00%;dopo 17 e 18 anni il 5,00%.