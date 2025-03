Ilgiorno.it - Michelle Hunziker e Ilary Blasi in vacanza insieme alle Maldive: “Abbiamo colonizzato l’isola”

Milano, 3 marzo 2025 – Superper. Le due presentatrici tv sono partite con le rispettive figlie (tranne Aurora Ramazzotti, ndr) per un soggiorno extralusso ed extrarelax ad Athuruga nell’atollo Ari. “l'isola! Siamo 16 amici! Grateful”, ha scrittosul suo profilo Instagram postando la fotografia di una spiaggia da sogno e regalando uno scatto del suo lato B praticamente perfetto. Risultato dei suoinamenti giornalieri tra pesi e arti marziali. Ancheha pubblicato un video mentre passeggia sulla sabbia, in riva al mare, con un abito lungo a bretelline che le lascia quasi completamente la schiena scoperta. Impossibile trovare difetti anche nel suo fisico.Dopo il viaggio in Lapponia con le figlie Sole e Celeste, stavoltaha deciso di concedersi unaal caldo e in compagnia di numerosi amici, ma nessun fidanzato.