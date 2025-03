MIA Photo Fair | a Milano anche Sospesi di Jacopo di Cera e Massimo Vitali

Leggi su Funweek.it

MIAè nata nel 2011 ed è la prima e più importante fiera d’arte dedicata alla fotografia in Italia: la quattordicesima edizione si terrà dal 20 al 23 marzo 2025 a, presso Superstudio Più. L’evento ospiterà 77 gallerie, di cui 21 internazionali, e un totale di 114 espositori tra editori, istituzioni e progetti speciali.Nella Main section della MIA, dopo il successo della tappa romana, ci saràdiDi, con il suo originale confronto tra stili fotografici, narrativi, matra generazioni e visioni sociali, portando con sé un format che trasforma la fotografia in un racconto itinerante dell’italianità all’interno del MIA.Curata da Serena Tabacchi – attraverso immagini di grande formato, mavideo loop e installazioni audiovisive –fa incontrare gli sguardi di due fotografi e autori contemporanei in grado di esplorare l’identità collettiva attraverso il mezzo fotografico, oscillando tra riflessione e critica sociale: una narrazione visiva che attraversa il Paese, un’indagine sulle trasformazioni della società italiana e sulle sue dinamiche di aggregazione, un obiettivo attraverso cui guardarsi e osservarsi.