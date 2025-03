Liberoquotidiano.it - "Mi sono proposta, mi ha detto di no": Luisa Corna, lo schiaffo subito da Fabio Fazio

Leggi su Liberoquotidiano.it

è stata per anni un volto tv popolare, un corpo da calendario, un'attrice teatrale che ha recitato con Giorgio Albertazzi, la primadonna di Controcampo, un oggetto del desiderio ma anche e soprattutto una bellissima voce della musica italiana che è stata anche a Sanremo, nel 2002, con Fausto Leali. Ora per lei la musica è centrale. Bresciana, sposata, classe 1965, il suo nome appare – un po' a sorpresa, va ammesso – nella lista dei partecipanti al San Marino Song Contest il prossimo 8 marzo, dove si “scontrerà” con Marco Carta, Gabry Ponte con Tutta l'Italia, Bianca Atzei, Pierdavide Carone e tanti altri italiani e non. «$ il primo anno che mi propongo,stata felicissima quando ho scoperto che ero nella lista.un po' naïf.Pensavo che i giochi fossero fatti». Che canzone porta? «Un pezzo scritto da me Scritta da me, Il Cile e Riccardo Brizi.