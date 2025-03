Mi ha aggredita Grande Fratello Zeudi choc sull’altra concorrente poi la scoperta del pubblico

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ilsi avvicina alla fase finale, ma le tensioni continuano a caratterizzare le dinamiche della Casa, persino di domenica. Ieri sera i concorrenti hanno celebrato il Carnevale. Tra coriandoli, danze e qualche siparietto un po’ troppo audace davanti alle telecamere (la scena di cui sono stati protagonisti Lorenzo e Shaila), nessuno si è preoccupato di riordinare la cucina, che è rimasta in disordine fino all’ora di pranzo. È bastato trovare le stoviglie fuori posto e un tono di voce leggermente più deciso per scatenare una discussione accesa tra, Maria Teresa e Chiara, che, anche dopo un’ora, continuavano a dibattere sull’episodio. Maria Teresa Ruta si sarebbe avvicinata ae Stefania mentre chiacchieravano per ricordare all’ex Miss Italia di occuparsi della cucina, ancora in disordine (mentre Federico, come sempre, si stava occupando del pranzo per tutti).