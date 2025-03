Ilrestodelcarlino.it - Mezzetti al presidio per l’Ucraina. Centinaia manifestano in piazza : "Sempre dalla parte degli oppressi"

A una settimanagiornata di mobilitazione pacifica per il cessate il fuoco, la comunità ucraina ha indetto un secondoinMatteotti, in seguito allo scontro avvenuto nella stanza ovale tra il presidente statunitense Trump e il presidente ucraino Zelensky. Alla manifestazione hannocipato anche il sindaco di Modena Massimoe l’ex Ministro Carlo Giovanardi, ora referente di Popolo e Libertà, a dimostrazione della vicinanza della città di Modena nei confronti della causa ucraina. Dopo tre anni di conflitto, cittadini e attivisti sono scesi di nuovo inper ricordare le vittime della guerra, difendere e sostenere il presidente Zelensky e chiedere alle istituzioni di "fare fronte comune contro l’oppressore". "La giornata di oggi è stata organizzata in pochissime ore a seguito dell’incidente avvenuto nello studio ovale della Casa Bianca – commenta Olena Kim, attivista, coordinatrice della manifestazione e portavoce della comunità ucraina a Modena – Quello che abbiamo visto è un orrore, vedere l’atteggiamento offensivo e ostile di Donald Trump nei confronti del nostro presidente è inconcepibile perché, per molto di noi, offendere il presidente significa offendere un popolo che lotta per la sopravvivenza, significa offendere ragazze e ragazzi al fronte che rischiano la vita, e così tutte le anime dei bambini che non ci sono più.