Ilrestodelcarlino.it - Meteo Marche, è tornato il sole: fino a quando durerà

Ancona, 3 marzo 2025 — “Dopo la pioggia arriva sempre il”, dice il detto. E così è, in effetti. Dopo le nuvole c’è sempre il sereno. Per questo dopo una settimana di piogge, che hanno condizionato anche le feste di Carnevale dello scorso weekend, è arrivato il sereno sulle, che sta coinvolgendo tutto il territorio di regione. Già dalla giornata di oggi i cittadini si sono svegliati con un bellissimo cielo blu accesso e la buona notizia, per gli amanti del beltempo, è che questa situazione permarrà anche in vista dei prossimi giorni. Così hanno infatti confermato nei loro bollettini sia la Regionesia l’Amap, il Servizio agroregionale. Nel weekend, invece, la situazione potrebbe cambiare, dato che è previsto l’arrivo di nuvole e di qualche rovescio sparso sul territorio.