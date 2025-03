Messinatoday.it - Messina ha accolto il terzo “Torneo dello Stretto”, vittoria dell’ Academy Palermo

Leggi su Messinatoday.it

hail”, prestigioso evento di calcio giovanile organizzato da Fair Play, dal 28 febbraio al 2 marzo 2025, presso gli impianti sportivi di Cristo Re.Un appuntamento di rilievo nel panorama del calcio giovanile per le categorie Under 13, Under.