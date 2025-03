Iodonna.it - Mese straordinario per gli appassionati di astronomia

Leggi su Iodonna.it

Marzo si preannuncia come unda segnare sul calendario per tutti glidi. Saranno, infatti, diversi i momenti per alzare gli occhi al cielo, perché ilsarà un vero e proprio festival di eventi celesti, tra cui spiccano due eclissi mozzafiato, imperdibili allineamenti planetari e il risveglio della natura con l’equinozio di primavera. Eclissi solare, tutti ammaliati dallo “spettacolo” astronomico: le immagini più belle X Prima dell’equinozio, arriva la primavera meterologica (per ora)Il sipario si è già alzato lo scorso 1° marzo quando ha preso il via l’inizio della primavera meteorologica, ovvero la primavera secondo il calendario climatico utilizzato dai meteorologi.