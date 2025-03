Juventusnews24.com - Mercato Juventus, pronta un’offerta da 62 milioni per il big bianconero! Possibile assalto a giugno. Cosa succede

da 62per il big:ai bianconeri nella prossima estate. L'indiscrezioneDall'Inghilterra rilanciano: il Manchester City di Pep Guardiola sarebbe ancora in agguato per Andrea Cambiaso. Stando ad indiscrezioni riportate da diversi media inglesi, infatti, il bigsarebbe stato chiesto espressamente dal tecnico dei Citizens.Il City potrebbe mettere sul piatto fino a 62di euro per portare Cambiaso in Premier League nella prossima stagione. Il calcioJuve, però, potrebbe alzare ulteriormente la posta chiedendo fino a 80di euro.