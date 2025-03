Vicenzatoday.it - Mercato dell'antiquariato a Vicenza, tutto il centro storico come una caccia al tesoro

Leggi su Vicenzatoday.it

Domenica 9 marzo 2025, ildisi trasforma in un palcoscenico per l', il collezionismo e il vintage con l'evento "Non ho l'età". Questounisce il fascinoa città con la scoperta di oggetti che raccontano storie senza tempo. I visitatori possono.