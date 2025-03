Ilfattoquotidiano.it - Memoria e narrazione: al via la quinta edizione del progetto “La Giustizia adotta la Scuola”

Coraggio, senso di, parità e spirito civico, queste le parole d’ordine delladel“Lala” organizzato dalla Fondazione Vittorio Occorsio, nata indel Giudice Vittorio Occorsio, ucciso a Roma nel 1976 dal gruppo terroristico neofascista “Ordine Nuovo”, al via il prossimo mercoledì 5 marzo. Ilpunta tanto a stimolare la riflessione e formazione su temi tutt’oggi caldi come la difesa della libertà e dei diritti individuali e collettivi, l’ambiente e la parità di genere, quanto – e quest’anno soprattutto – a celebrare l’80esimo anniversario della liberazione dal giogo nazifascista. Memore della morte toccata al Giudice Vittorio Occorsio negli anni Settanta per mano di nostalgici terroristi neofascisti, la Fondazione rinnova il suo impegno di sensibilizzazione, volgendosi soprattutto alle giovani generazioni, attraverso lae la“del sacrificio di quanti non si sottrassero al dovere di difendere le istituzioni repubblicane” – come afferma Giovanni Salvi, presidente del Comitato Scientifico FVO.