Meloni | la guerra dei dazi non conviene

22.15 "Unacommerciale nona nessuno,neanche agli Usa.Lo ha detto la premier Giorgiaa XXI secolo, su Rai1. "E' uno dei temi che affronterò e in parte ho già affrontato con Trump e che l'Europa affronterà. Farò di tutto per difendere l'Italia". Sull'Ucraina ha detto: "Bisogna evitare qualsiasi frattura nell'Occidente. Ho chiesto un incontro per parlarsi in modo franco.L'impressione è che le posizioni siano molto distanti,ma in realtà non lo sono perché tutti hanno lo stesso obiettivo:portare la pace a Kiev".