Liberoquotidiano.it - Meloni, pontiere tra Trump e l'Unione europea: ecco la "diplomazia di Giorgia"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Al termine della giornata londinese, chi ne ha parlato conracconta che è andata meglio del previsto. Il vertice è stato «molto più concreto rispetto a quello di Parigi», finito con un nulla di fatto. Altri leader europei ieri sono usciti allo scoperto, riconoscendo ciò che era ovvio: qualunque cosa si pensi di Donalde del modo in cui ha discusso con Volodymyr Zelensky nello Studio ovale, né l'Europa né l'Ucraina possono fare a meno lui. A Londra, insomma, si è registrata una salutare presa d'atto della situazione e della necessità di coinvolgere gli Stati Uniti (e il loro esercito) nell'assetto che dovrà garantire la pace. Restano divisioni, ovviamente. Il presidente francese Emmanuel Macron insiste sull'ipotesi di una soluzione militare, cheboccia per l'ennesima volta: «Continuo a essere perplessa sull'utilizzo di truppe europee», e in ogni caso «la presenza di truppe italiane in Ucraina non è mai stata all'ordine del giorno».