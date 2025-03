Thesocialpost.it - Meloni, l’obiettivo comune è la pace per l’Ucraina: “Giusta, stabile, duratura, definitiva”

“In un momento carico di emotività, ho ritenuto importante chiedere un incontro per affrontare in modo diretto non solo la questione ucraina, ma anche le grandi sfide che Europa e Stati Uniti devono affrontare insieme. Credo che, al di là delle apparenze, i toni possano far sembrare le posizioni più distanti di quanto realmente siano. In realtà, tutti condividiamo lo stesso obiettivo: garantire unain Ucraina”.Così si è espressa la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo nel programma XXI Secolo, in onda questa sera su Rai1.L'articoloè laper: “” proviene da The Social Post.