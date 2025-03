Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “La guerra sui dazi non conviene, lo dirò a Trump”. Alle opposizioni: “Infantili, dovremmo mandare soldati in ucraina?”

Un nuovo viaggio a Washington non è ancora in vista, ma l’ideale per Giorgiasarebbe provare a collocarlo fra fine marzo e inizio aprile. Prima che scattino iannunciati da Donald, l’altra faccia della medaglia di un rapporto ad alta tensione fra Usa ed Europa, che si intreccia inevitabilmente con il delicato confronto sulla crisi. “Unacommerciale nona nessuno, neanche agli Stati Uniti”, ha rimarcato la premier, secondo cui il tema del surplus posto dagli americani “si può risolvere in maniera positiva piuttosto che avviando una escalation”. Un tema “che affronterò e in parte ho già affrontato con” e che “l’Europa affronterà e sta affrontando” con il presidente Usa, ha aggiunto, promettendo che farà “di tutto” per difendere l’Italia che è una “nazione esportatrice”.