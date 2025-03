Thesocialpost.it - Meloni frena sul piano per l’Ucraina, scontro con Macron: “Correte troppo. Perplessa sulle truppe”

Giorgiasi smarca dalla linea imposta da Emmanuele da Londra lancia un messaggio chiaro: serve prudenza, non accelerazioni. Il confronto tra la premier italiana e il presidente francese si è acceso attorno aldi supporto militare al, che Parigi e Londra spingono come una priorità., invece,, sottolineando come sia necessario evitare fughe in avanti e garantire che gli Stati Uniti restino pienamente coinvolti nel processo di pace.A margine del vertice, la premier ha anche incontrato Volodymyr Zelensky, con cui ha avuto un confronto definito «lucido e razionale». Un incontro importante, soprattutto dopo che il sostegno italiano a Kiev era apparso più sfumato nelle ultime settimane, complici i nuovi equilibri internazionali e il timore di un disimpegno americano.