Secoloditalia.it - Meloni a “XXI Secolo” incalza le opposizioni: “Dicano se vogliono mandare soldati in Ucraina o no. Basta letture infantili”

Leggi su Secoloditalia.it

La linea del ragionamento e della lucidità. Il premierribadisce con forza la posizione dell’Italia espressa al vertice di Londra sull’. “Il momento non è facile, non è facile per nessuno. Non è certamente facile per me, quando bene o male ti trovi a prendere delle decisioni che inevitabilmente incideranno sul futuro della tua nazione, dell’Europa, del quadro geopolitico nel suo complesso”. Giorgia, ospite di XXIsu Rai uno spiega che la linea delle prudenza e dell’unita dell’Europa è la via maestra. Dialogo con Usa e Nato, appoggio a Kiev, tenere unite le due sponde dell’Atlantico. “L’Italia lavora per favorire un incontro tra Paesi europei e Stati Uniti per parlarci in modo franco su come vogliamo affrontare le sfide che si presentano” aveva detto al summit dei leader europeo”.