Melegnano, emporio solidale. Il terzo del Sud-Est Milanese. Aiuti a un centinaio di famiglie

Mano tesa alle fasce deboli. Nel pomeriggio di ieri è stato l’arcivescovo di Milano Mario Delpini, insieme ai responsabili della Caritas, a inaugurare l’di, un mini-market ad uso dellein difficoltà. Ricavato in locali in capo alla parrocchia di Santa Maria del Carmine, quello difa salire a 23 gli empori della Caritas presenti nel territorio della Diocesi di Milano, dove sono attive anche 20 botteghe solidali, ossia negozi di dimensioni più ridotte, ma concepiti con la stessa logica di aiuto. Nel complesso, nel 2024 i 43 punti di distribuzione, dov’è possibile procurarsi generi alimentari e non, hanno supportato 27mila 341 persone (nel 2023 gli assistiti sono stati 18.381). In questo circuito virtuoso è inserito anche l’di, che aiuterà unditra quelle individuate direttamente dalla Caritas e quelle selezionate in accordo coi servizi sociali del Comune.