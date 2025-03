Anteprima24.it - ‘Meglio Stasera – Summer Tour’, ecco lo spettacolo di Stefano De Martino

Tempo di lettura: 3 minutiDeannuncia unospeciale all’Arena Flegrea di Napoli. Martedì 15 luglio 2025 alle ore 21 porterà sul palco della più grande arena all’aperto del sud Italia, “MeglioTour”. La nuova versione estiva del suo fortunato show che sta riscuotendo grande successo in tutta Italia torna nuovamente in scena con tante sorprese e novità.Deritorna nella sua città con unounico nel suo genere, un quasi one man show tra musica, ironia, danza, emozioni e il grande talento del poliedrico artista partenopeo.I biglietti per assistere allodiDeall’Arena Flegrea sono già disponibili in esclusiva su ETES e nei punti vendita autorizzati. Per info: tel. 081.5628040 – [email protected] . Meglioche domani o mai’, cantava negli anni 60 Mirandain una piccola canzone gioiello arrangiata da Morricone.