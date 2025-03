Napolipiu.com - Mazzarri dice no all’Iran

Walter Mazzarri dovrà ancora attendere prima di tornare in panchina. L'ex allenatore di Napoli e Inter sembrava vicino a un accordo con l'Esteghlal, ma ha deciso di declinare l'offerta. Secondo quanto riportato da Tasnimnews, il tecnico toscano ha preferito non accettare la proposta del club iraniano, che ha quindi virato su Miodrag Bozovic. L'allenatore montenegrino sarà il nuovo guida tecnica della squadra persiana, mentre Mazzarri resta in attesa della prossima opportunità per rientrare nel calcio allenato.