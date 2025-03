Lanazione.it - Maxi truffa a domicilio. ‘Sua nipote ha causato un grave incidente...’, raggirata per 60mila euro

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 3 marzo 2025 –daai danni di una donna di 82 anni, residente in via dello Stradone a Camigliano. Si tratta della madre di Daniele Martinelli, titolare dell’azienda “Cento arredamenti” con sede a Porcari e specializzata nella vendita di mobili ed allestimenti per uffici. Il fatto si verificato alcuni giorni fa, ma l’imprenditore ha voluto rendere noto adesso quanto accaduto per far sì che la sventura capitata alla sua famiglia possa diventare monito per gli altri anziani, far drizzare le antenne a tutti, visti i numerosi casi che si sono verificati negli ultimi tempi e tutti con il solito modus operandi. “Ho visto che alcuni di questi delinquenti sono stati intercettati – dichiara Martinelli – speriamo che questi soggetti, che commettono reati odiosi giocando sull’emotività delle persone in su con gli anni, vengano presi.