Formiche.net - Mattarella in visita e poi l’Expo. Ecco il 2025 di Italia e Giappone

Leggi su Formiche.net

Stamattina, orase, il Presidente della Repubblica, Sergio, è atterrato a Tokyo per la suadi Stato che si concluderà domenica, con tappe anche a Kyoto e Hiroshima. È la primadi un capo di Statono indopo sedici anni. Infatti, l’ultima risale al viaggio di Giorgio Napolitano nel 2009. La missione ha l’obiettivo di consolidare il partenariato strategico trasiglato due anni fa.Gli incontri a TokyoL’agenda odierna diprevede la comunitàna residente in. Domani, il Presidente sarà ricevuto dall’imperatore Naruhito e dall’imperatrice Masako al Palazzo imperiale. Successivamente, visiterà la Dieta nazionale – il Parlamento bicameralese – per colloqui con i presidenti della Camera dei rappresentanti e della Camera dei consiglieri.