Master di nuoto pinnato. Luca Zanni fa il triplete

Un nuovo inizio di stagione strepitoso per, che a 50 anni compiuti aggiunge altre tre medaglie d’oro nazionali alla sua già ricca bacheca di titoli conquistati nella specialità del. Tre vittorie tricolori che sono un ottimo test non solo per l’avvio di stagione ma, soprattutto, un lasciapassare per i prossimi mondiali di specialità in Grecia., contitolare di un allevamento e pensione per cani a Cogliate, lo scorso fine settimana era impegnato ad Agropoli (Sa), per le gare di50 in vasca coperta.ha trionfato nei 50, nei 100 e nei 200 metri monopinna, ottenendo già i tempi necessari all’ammissione dei campionati mondiali che si svolgeranno dal 14 al 16 giugno prossimi in Grecia a Chios. Nel frattempo, il nuotatore della Nps Varedo, seguito dal preparatore Walter Mazzei, parteciperà alla prossima gara nazionale di Lignano Sabbiadoro per continuare il percorso di avvicinamento all’appuntamento iridato di giugno.