Massimo Ciavarro | età biografia e carriera dell’ex marito di Eleonora Giorgi

, nato a Roma il 7 novembre 1957, è un attore e produttore cinematografico. Diviso tra cinema e televisione, è diventato popolare con le commedie Anni 70 e Anni 80. Per diversi anni è stato sposato con, da cui ha avuto il figlio Paolo. Quest’ultimo si è sposato nel 2024 in Versilia nelle stesse località in cuiconobbe e si innamorò didurante le riprese di Sapore di sale 2 nel 1983. Una cerimonia anticipata per permettere all’attrice, ammalatasi di tumore al pancreas, di partecipare. La donna è morta poi il 3 marzo 2025 a Roma.Rimasto orfano da parte di padre quando aveva 14 anni,ha iniziato a essere conosciuto negli Anni 70 dal pubblico femminile facendo i fotoromanzi per il settimanale Grand Hotel.