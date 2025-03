Lanazione.it - Massese Corsa aperta verso i play off. Reti inviolate nella sfida con il Perignano

FRATRES0 FRATRES: Serafini, Ricci, Bresciani, Gamba, Genovali, Lucaccini, Meucci, Misseri(23’st Regoli), Taraj(32’st Cutroneo), Viola, Rossi. All.Fanani: Cozzolino, Bartolomei, Quilici, Brizzi, Favret, Andrei, Lorenzini(42’st Lazzini), Mariani, Buffa, Anich(22’st Costanzo), Ferrari. All.Pisciotta Arbitro: Pisano di Ercolano– Al triplice fischio finale dell’arbitro è risultato di parità, abianche, tra i locali rossoblù e la. Un pareggio per i Fratresche però fa muovere la sua precara classifica mentre per la, a cinque giornate dal termine del campionato, la lotta per accedere nel gruppo delle squadre per ioff è sempre più. Soprattutto in prospettiva di un finale di campionato ad alta tensione, il risultato di parità raccolto dai bianconeri al "Matteoli" diè positivo.