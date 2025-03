Ilnapolista.it - Marzo è il mese in cui Conte ha sempre fatto la differenza (Gazzetta)

è ilin cuihala)Scrive ladello Sport con Vincenzo D’Angelo:Chiamatelo purere, perché di questo si tratta. Antonio vale i gol di un grande centravanti, le giocate di fino di un numero 10, le parate decisive di un portiere.è un master in continuo aggiornamento perché lui per primo non si acnta mai. E contro l’Inter ha dato il benvenuto a, ilin cui in passato halain Serie A: su 19 partite giocate in A, ha raccolto 13 vittorie (il 68%), 4 pareggi e appena 2 sconfitte.vuole ripartire con forza estrema, come punta a fare adesso il suo Napoli. Che in attesa dei recuperi di altri due pilastri come Neres e Anguissa, ha regalato un saggio di tattica contro i campioni d’Italia.