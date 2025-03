Pisatoday.it - Marzo delle donne: il calendario delle iniziative a Pisa

Leggi su Pisatoday.it

Il Comune di, in collaborazione con il Consiglio cittadino per le Pari Opportunità, ha organizzato il cartellone di'. La rassegna di eventi è articolata in tanteche si prolungano oltre la data dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna. In.