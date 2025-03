Lanazione.it - Marzo delle donne a Pisa: al via un ricco calendario di iniziative

, 32025 - Presentazioni di libri, conferenze, visite guidate, incontri e spettacoli. Sono tante leche il Comune di, in collaborazione con il Consiglio cittadino per le Pari Opportunità, ha organizzato nel cartellone “”. La rassegna di eventi si protrae oltre la data dell’8, Giornata internazionale della donna, e proseguirà fino al prossimo 10 maggio.per il "" «Il mese di– dichiara l’assessore alle Pari Opportunità, Gabriella Porcaro – è un’occasione importante per riflettere insieme sui diritti, le conquiste e le sfide ancora aperte per lenella nostra società. Con questo cartellone affrontiamo tematiche cruciali come la medicina di genere e il femminicidio. Promuoviamo la cultura del rispetto e della prevenzione.