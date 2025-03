Ilgiorno.it - Martinengo, incidente in moto: Livio Martinelli muore a muore a 56 anni

(Bergamo), 3 marzo 2025 – Ancora una vittima della strada nella provincia di Bergamo., 56, di Covo, era in sella alla suae viaggiava lungo la provinciale 489 che collegaa Romano di Lombardia. Per motivi ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, il centauro ha perso il controllo del mezzo mentre viaggiava in direzione. È finito contro una vettura che stava svoltando a destra. I fatti sono accaduti attorno alle nove del mattino. Sul posto sono arrivate due automediche e un’ambulanza. I soccorritori non hanno potuto fare nulla per aiutare lo sfortunatociclista. Quella di ieri è la tredicesima vittima in provincia di Bergamo dall’inizio del 2025, che si presenta come un anno difficile e doloroso, con più del doppio delle vittime degli interi mesi di gennaio e febbraio dell’anno scorso, quando i morti sulle strade furono 6, tre a gennaio e tre a febbraio.