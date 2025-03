Puntomagazine.it - Martedì potrebbe arrivare la semilibertà per Francesco Schettino, l’ex comandante della Costa Concordia

, exottenere ladopo aver maturato il termine per le misure alternativeprossimorappresentare una svolta per, condannato a 16 anni di reclusione per la tragedia del Giglio.si presenterà davanti al Tribunale di Sorveglianza di Roma, che dovrà decidere se concedergli la, come richiesto dal suo avvocato, dopo aver maturato il termine che gli permette di accedere a misure alternative al carcere. A commentare la vicenda, l’avvocato di, Paola Astarita, ha dichiarato: “Io mi auguro che vinca non il mio assistito, ma il diritto”.La tragedia del Giglio e la condanna a 16 anniè stato condannato per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, naufragio colposo e abbandono dell’imbarcazione in relazione al naufragio, avvenuto il 13 gennaio 2012 di fronte all’Isola del Giglio, dove persero la vita 32 persone.