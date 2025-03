Gqitalia.it - Martedì cominciano gli ottavi di finale di Champions League, ecco dove seguire tutte le partite

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Laentra ufficialmente nella seconda parte, quella che porterà dritti alladi Monaco di Baviera del prossimo 31 maggio. Archiviata la prima fase con le otto giornate da settembre a gennaio e dopo i playoff (che hanno promosso otto squadre che si sono aggiunte alle prime otto della maxi classifica), siamo arrivati agli scontri diretti che ci terranno compagnia per le prossime due settimane: gare di andata in programma per il 4 e 5 marzo, ritorno l'11 e il 12.L'Inter è l'unica italiana rimasta in corsaLa pessima notizia per il calcio italiano è che nei playoff abbiamo persoe tre le squadre che li hanno affrontati, ovvero Juventus, Milan e Atalanta.