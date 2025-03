Lanazione.it - Marsciano detta legge, Grosseto ko

FAIL GROUP3GIORGIO PERI1(25-21, 25-13, 19-25, 25-22): Carboni A. 21, Ndulue 19, Santi 10, Pierini 9, Brunori 5, Scanu 4, Fagioli (L1), Carboni L. 3, Martinoli, Volpi, Chiattelli, Marinelli (L2). N.E. – Tedeschi, Nuti. All. Gian Paolo Sperandio.: Bacci 21, Bulla 10, Poggetti 6, Martini 4, Fatticcioni 4, Luschi 2, Tocci (L), Merler 5, Gambelli. N.E. – Corridori, Sallei. All. Rossano Rossi. Arbitri: Luisa Ballatori e Luigi La Torre.- Riprende da dove aveva lasciato e ottiene ancora un’affermazione interna nella 17esima giornata di serie B2 femminile la Fail Group. La formazione biancoblù scende in campo con qualche modifica di assetto ma gioca una gara concreta e fa valere la sua superiorità tecnica. Poco da fare anche per una Giorgio Periin fiducia, proveniente da un periodo di buoni risultati.