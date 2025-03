Thesocialpost.it - Marmirolo, auto contro camion sulla Goitese: il tir si ribalta e schiaccia un’altra auto, due morti

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio, poco prima delle 16, lungo la, nel territorio di.Un 48enne, Alessandro Mari, e un 73enne, Silvano Beltrami hanno perso la vita a seguito di un violento sche ha coinvolto duee un mezzo pesante.Secondo una prima ricostruzione, ancora in attesa di conferma dai rilievi ufficiali, una Lancia Ypsilon, che procedeva nella corsia opposta alla direzione di marcia, si sarebbe scontrata frontalmente con unarticolato in arrivo. L’impatto è stato devastante: ilhato l’e si ètocarreggiata opposta, colpendo una Toyota Corolla Verso che è poi finita in un fossato insieme al mezzo pesante. I conducenti delle duemobili sono deceduti sul colpo, mentre ilista, un uomo di 50 anni, è rimasto illeso ma in stato di shock.