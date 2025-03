Aleph-tales.it - MARKETERs MakeIT!25 – Director’s cut

Leggi su Aleph-tales.it

Il 4 marzo non perderti ilMakeIT!25 firmatoClub. L’evento si terrà in Aula Magna “Guido Cazzavillan” del Campus economico San Giobbe dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, a partire dalle ore 14.30. Aleph & other Tales sarà Media Partner della manifestazione! Rivivi sul nostro magazine i momenti più belli delle scorse edizioni. Il tema di quest’anno è il Cinema. Dal red carpet alla sala di proiezione, .