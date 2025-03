Ilfattoquotidiano.it - Mark Zuckerberg diventa sexy e si scatena per la moglie, imitando Benson Boone – IL VIDEO

Ilche non ti aspetti. Il multimilionario del gruppo Meta, infatti, ha regalato per il 40esimo compleanno della, Priscilla Chan, una performancee sorprendente.è apparso sul palchetto della festa elegantissimo, poi con un colpo di teatro si è strappato di dosso l’abito rimandando con la stessa tutina azzurra scintillante e aderentissima diai Grammy Awards 2025.Nelche accompagna la performance il papà di Meta ha scritto: “Tuacompie 40 anni solo una volta! Un saluto aper la tuta e il nuovo singolo”. Infatti come sottofondo non si sente la voce di, ma le note del nuovo singolo di“Sorry I’m Here For Someone Else“.Chi è– Il cantante non è il classico teen idol, ma un artista polistrumentista in grado di suonare la chitarra, la batteria e il pianoforte e di scrivere canzoni.