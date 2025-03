Superguidatv.it - “Mare Fuori 5”, intervista a Maria Esposito: “Nella quinta stagione ritroveremo una Rosa più matura. Ho proposto al regista il cambio look. Tra Rosa e Carmine speravo in un finale diverso”

Leggi su Superguidatv.it

L’attesa è quasi finita. Mercoledì 12 marzo è la data che i fan di “” aspettavano da tempo perché i dodici episodi delladelle serie italiana dei record prodotta da Rai Fiction e Picomedia saranno disponibili in anteprima su Raiplay. I fan sono rimasti letteralmente spiazzati quandoquartaRicci ha deciso di mandare all’aria il matrimonio conDi Salvo scegliendo la strada della vendetta. Nei nuovi episodi, in onda su Raidue in prima serata dal 26 marzo, il personaggio diRicci sarà ancora più centrale.si troverà sempre più sola, pronta a portare avanti il suo ruolo di capo clan.“5”,esclusiva aNoi di SuperGuida TV abbiamo videoto in esclusiva. Ai nostri microfoni, l’attrice ha regalato qualche anticipazione sul suo personaggio: “In questaunapiù